نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "الكأس الأخيرة" ثاني عروض المعهد في الطليعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، وذلك اعتبارًا من غد الأحد الموافق 19 نوفمبر ولمدة خمسة أيام على قاعة زكي طليمات في الساعة الثامنة مساءً.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

المخرج خالد جلال

أبرز العروض المسرحية في الطليعة

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي.

صناع عرض الكأس الأخيرة

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

إلغاء عرض الليلة الموعودة

يذكر أن مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، قد أعلن عن إلغاء عرض مسرحية "الليلة الموعودة" والتي كان من المقرر تقديمها ضمن عروض المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

وجاء في بيان مسرح الطليعة: "ننوه لجمهور الطليعة بأنه ليس من المخطط عرض المسرحية مستقبلًا بعد استبعادها بشكل نهائي لأسباب تخص صناعها".