فن ومشاهير

هبة مجدي عن مسلسل ”المداح 4”: سيكون مليئًا بالجن

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - سيبدأ صناع مسلسل «المداح 4»، خلال أيام قليلة، التحضير الفعلي للجزء الرابع من مسلسل «المداح»؛ ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.
وقالت الفنانة هبة مجدي، في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه سيكون استثنائيًا ومليئًا بالأحداث والأفكار والجن مرة أخرى مع الفنان حمادة هلال".

مسلسل المداح

نجح مسلسل المداح نجاحاً كبيراً على مدار 3 سنوات متتالية بتقديم 3 أجزاء من عمل درامي متكامل في إطار التشويق والرعب ونال إعجاب الجمهور وحديث السوشيال ميديا وقت عرض المسلسل، وننتظر عرض الجزء الرابع من العمل برمضان المقبل 2024.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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