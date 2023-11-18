هبة مجدي عن مسلسل ”المداح 4”: سيكون مليئًا بالجن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - سيبدأ صناع مسلسل «المداح 4»، خلال أيام قليلة، التحضير الفعلي للجزء الرابع من مسلسل «المداح»؛ ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.

وقالت الفنانة هبة مجدي، في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه سيكون استثنائيًا ومليئًا بالأحداث والأفكار والجن مرة أخرى مع الفنان حمادة هلال".

مسلسل المداح

نجح مسلسل المداح نجاحاً كبيراً على مدار 3 سنوات متتالية بتقديم 3 أجزاء من عمل درامي متكامل في إطار التشويق والرعب ونال إعجاب الجمهور وحديث السوشيال ميديا وقت عرض المسلسل، وننتظر عرض الجزء الرابع من العمل برمضان المقبل 2024.