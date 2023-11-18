في هذا الموعد.. بدء تصوير مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد السقا، التحضير لمسلسله الجديد بعنوان “العتاولة” الذي يشاركه البطولة النجم طارق لطفي، ومن المقرر بدء التصوير في مطلع ديسمبر المقبل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

نجوم مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته كل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وهدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة باقي الترشيحات لأبطال العمل والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله أحمد السقا وطارق لطفي شقيقين وهما خارجين عن القانون ضمن الأحداث.

تعاون أحمد السقا وطارق لطفي بعد 20 عامًا

وعلى صعيد آخر، يعد مسلسل العتاولة هو التعاون الثاني بين أحمد السقا وطارق لطفي، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تعاونهما الأول من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي شاركهما بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كل من محمد هنيدي، منى زكي، هاني رمزي، غادة عادل، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

درات أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لـ أحمد السقا وطارق لطفي حول خلف هو شاب صعيدي بسبب تفوقه في الدراسة حصل على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية ومن هنا جاء اسم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ويتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب اختلافه عن طلاب الجامعة، ويناقش فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية موقف العرب من القضية الفلسطينية.

ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال