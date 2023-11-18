المرأة وترسيخ السلام المجتمعي في نقاشات الصالون الثقافي بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم بيت ثقافة ديرمواس صالوناً ثقافياً بعنوان "دور المرأة في تاريخ العلم وترسيخ قيم السلام المجتمعي" بالمدرسة الثانوية للبنات، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية.

حضور الفعاليات

جاءت الفعاليات بحضور كل من د. رجب عبد الرحيم - الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، د. أحمد عبد الغفور رئيس نادي الأدب، والأديب إسماعيل حلمي.

فكرة الأسبوع الدولي للعلم والثقافة

استهل د. رجب عبد الرحيم حديثه موضحا نشأة فكرة الأسبوع الدولي للعلم والثقافة، وكيف تبنته المؤسسات غير الحكومية ودعت للاحتفال به سنوياً، كما أوضح العلاقة بين العلم وإقرار السلام الداخلي والدولي وبين أهداف الاحتفال السنوي.

وأشار رجب إلى دور المرأة في تاريخ العلم، وكذلك الإسهامات العلمية والسياسية التي قدمتها دوليا ومحليا، مقدما العديد من النماذج النسائية من أبرزها مريت بتاح أول طبيبة تعمل في مجال العلوم، أغنوديس أول طبيبة في أثينا، وتابوتي بيلا تكاليم أول كيميائية في الدولة البابلية.

من جانبه تحدث د. أحمد عبد الغفور، عن النماذج النسائية التي طالبت بحقوق المرأة وحريتها من أبرزهن شجر الدر، نبوية موسى التي كان لها دور كبيرا في تحرير المرأة وتعليمها ومشاركتها الوطنية، وكذلك لطيفة النادي وسميرة موسى، وفدوى الجندي، وملك حفني ناصف وصفية زغلول وغيرهن.

مفهوم السلم

واختتم اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بكلمة للأديب إسماعيل حلمي تناول خلالها مفهوم السلم موضحا الفرق بين السلام العالمي والداخلي، ودور المرأة في ترسيخ قيم السلام المجتمعي، باعتبارها المكون الأول لنواة المجتمع، ومؤكدا على ضرورة تمكينها للارتقاء بجودة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.