تعرف على إيرادات أمس لفيلم "بلوموندو" لحسن الرداد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فيلم “ بلوموندو” منذ ثلاثة أيام بدور العرض السينمائية لينافس به ضمن سباق أفلام الموسم الحالي، حقق أمس، الجمعة إيرادات بلغت 486،486 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته خلال 3 أيام من عرضه في مختلف دور السينما إلى 876،146 جنيهًا.

أحداث فيلم “ بلوموندو”

تدور أحداث فيلم "بلوموندو" في إطار لايت كوميدي، حيث يستغل "تميم بلوموندو" غياب زوجته وينظم حفلة عزوبية، لكن تأخذ الأمور منحى غير متوقع وتخرج عن السيطرة تمامًا.

فيلم بلوموندو

من هم أبطال فيلم “ بلوموندو ”؟

الفيلم "بلوموندو" يجمع بين فنانين متميزين، حيث يشارك في بطولته حسن الرداد، وكذلك هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. العمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، ويتولى إخراجه ياسر سامي.

حسن الرداد يتبرع بإيرادت فيلم “ بلوموندو ”

من جانب آخر، أعلن الفنان حسن الرداد عن قرار التبرع بإيرادات أول أسبوع لفيلمه الجديد "بلوموندو"، وأوضح الرداد في تغريدة أن الفيلم يُعرض حاليًا في مصر والسعودية وجميع الدول العربية، معتذرًا عن عدم إقامة عرض خاص في مصر بسبب الظروف الراهنة، كما أكد على اتفاقه مع شركة الإنتاج للتبرع بإيرادات الأسبوع الأول في مصر لصالح أهالي غزة.