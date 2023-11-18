أسس التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نقاشات قصور الثقافة بالبحر الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة خلال اليومين الماضيين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، المعد خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي السياق نظم قصر ثقافة الغردقة لقاء بعنوان "تعديل السلوك عند الأطفال" تحدثت خلاله د. سوزان نبيل- أخصائي الصحة النفسية، عن سلوك الأطفال بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة على ضرورة مراعاة الفروق والقدرات الفردية بين الأبناء.

المشكلات التربوية التي تواجه الآباء

وتم فتح باب المناقشة مع الحضور والحديث حول بعض المشكلات التربوية التي تواجه الآباء منها مشكلة التقليد الأعمى خلال مرحلة المراهقة، ومشكلة الكذب عند الأطفال التي تحدث نتيجة الخوف من رد فعل الوالدين، أو الهروب من مشكلة ما أو لجذب الانتباه، وأشارت "نبيل" إلى الفرق بين الكذب والخيال عند الأطفال وكيف يمكن تعديل هذا السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي ككتابة القصص والروايات.

من جانبها تحدثت د. ريهام هرجه- أخصائي الصحة النفسية عن معايير جودة الحياة، مشيرة إلى أنه يمكن الحكم على ذلك من خلال بعض الأمور الحياتية منها توفر الطعام الصحي، الأمان، الحب والانتماء، وغيرها من الأمور التي تساعد على تحقيق الذات، واختتمت حديثها بتوضيح الآثار السلبية للمشكلة السكانية على جودة حياة المواطن المصري وعرقلة خطة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل موارد محدودة.

"طرق التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة"

وفى سياق متصل قدم بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "طرق التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة"، أوضح خلالها محمود عبد الستار- مدير المدرسة الفكرية كيفية التعامل مع الأبناء ذوي الإعاقة منذ الصغر وتقديم المساعدة لهم للتكيف مع العالم الخارجي، مؤكدا على عدم عزلهم عن المجتمع والتصرف معهم بشكل إنساني.

"الفئات التى يتم التعامل معها فى فصول الدمج"

كما أقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الفئات التى يتم التعامل معها فى فصول الدمج" بمركز شباب مبارك بالقصير، تناول خلالها غريب جاب الله - مساعد كبير معلمين، مفهوم دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فى النظام التعليمي، ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا الفرق بين الدمج الجزئي والكلي في مدارس التعليم العام.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف اقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة بنادي العلوم حول "كيفية قياس المقاومات" إشراف بدوي نصر الدين، بينما قدّم قصر ثقافة أبو رماد ورشا متنوعة لتنمية مواهب الأطفال منها ورشة رسم حر، وورشة عمل تصميمات بتقنية القص واللصق وأخرى لعمل تشكيلات بالطين الأسواني.