انت الان تتابع خبر طلبوا من عمرو محمود ياسين رأيه الصريح في إلهام شاهين.. ففاجأهم بإجابة غير متوقعة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر المؤلف عمرو محمود ياسين عن سعادته بالتعاون مع الفنانة إلهام شاهين في حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" ووصفها أنها تنتمي إلى جيل صعب تكراره.

وكتب عمرو محمود ياسين متحدثا عن إلهام شاهين وقال: "أنا مش هتكلم عن مدى إتقان الفنانة الكبيرة إلهام شاهين لدورها (ثريا) في الفريدو، لأن رأي الجمهور والنقاد قال كل شيء ووصف مدى إبداعها في أداء الشخصيةو

وأضاف: "كمان يستوقفني كثيرا كواليس هذا الدور، وحالة الحماس والشغف الكبير اللي ظهر من أول مكالمة ورسالة بينا سواء على التليفون أو الواتساب، إلهام شاهين بتتكلم زي ما تكون هتعمل أول دور في حياتها بتهتم كأنها في اختبار تقييم بتبحث وتدقق كإن في حد هييجي يمتحنها ويسألها عن أبسط التفاصيل".

وتابع: "تجربة العمل معاها كانت شيء رائع احترام والتزام وجاهزية غير عادية في اللوكيشن حفظ للنص واحترام للكلمة المكتوبة تواضع واستماع لرأي من هم أقل خبرة منها احتراما لدورهم في العمل سواء المخرج أو المؤلف احتواء لكل أفراد الكاست والكرو ابتسامة دائمة على وجهها حتى في أشد لحظات التعب والإرهاق ما حسناش أن معانا في اللوكيشن نجمة بالمعنى السطحي الساذج لكن حسينا إن معانا نجمة بتحملها المسؤولية وخوفها على العمل وصدقها في التعامل مع كل لحظة سواء أمام الكاميرا أو خلفها.