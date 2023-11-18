نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. صدقي صخر ينتهي من تصوير مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان صدقي صخر من تصوير مسلسل "صوت وصورة"، وتزامن ذلك مع تصدره ترند محرك البحث “جوجل” واحتلال المسلسل المركز الأول علي منصة Watch it منذ بداية عرضه، وقد جسد خلاله دور المحامي "لطفي عبود" الذي نجح في إعادة فتح التحقيق في قضية رضوى "حنان مطاوع"، وتدور أحداث المسلسل عن بعض القضايا الهامة مثل التحرش، الذكاء الإصطناعي، وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية.

من هم أبطال مسلسل “صوت وصورة”؟

يعرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة DMC وعلى منصة Watch it، ويتكون من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مشاركة صدقي صخر في فيلم “أنف وثلاث عيون”



كما انتهي صدقي صخر من تصوير مشاهده في فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي، الذي يشارك في مهرجان البحر الأحمر، ومن المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن برنامج روائع عربية في المهرجان، المقام في 30 نوفمبر الجاري.

كما انضم صدقي صخر مؤخرًا، لقائمة أبطال مسلسل “كامل العدد”، الجزء الثاني الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

مسلسل “ريفو”

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة WATCH IT، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.