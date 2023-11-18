نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما مصير مسلسل "من قتل نادية" بطولة آسر ياسين من العرض في السباق الرمضاني 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى صناع مسلسل “من قتل نادية؟”، من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، وتم تأجيل عرض المسلسل الذي يقوم ببطولته آسر ياسين من العرض في السباق الرمضاني 2024.



من هم أبطال مسلسل من قتل نادية؟

والمسلسل يضم مجموعة من بين أبرز النجوم آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، محمد علاء، وركين سعد، من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

ما القصة التي تدور حولها مسلسل من قتل نادية؟

من قتل نادية؟ مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل لفتاة، ويُتهم شقيقها ظلمًا بقتلها، فيتم إدانته ويوضع في السجن لفترة، وبعد خروجه يبدأ هناك صراعات بين أبطال العمل.

مشاركة آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت"



وعلى صعيد آخر، يشارك آسر ياسين، حالياً في "فيلم فرقة الموت"، ويشارك في الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.



ما هي آخر أعمال آسر ياسين؟

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101" والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، وغيرهم من النجوم وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.