"ميزعلش من الأصول غير اللي مترباش عليها"..عصام السقا يروج لدوره في مسلسل "العودة"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عصام السقا لطرح مسلسله الجديدة “العودة” خلال الأيام المقبلة، والذي يشارك في بطولته بجانب عدد من النجوم أبرزهم الفنان شريف سلامة.

وحرص عصام السقا على الترويج لمسلسله “العودة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث نشر البوستر الدعائي للمسلسل، وظهر فيه السقا مرتدي الزي الصعيدي، بالإضافة لبوستر الخاص بالمسلسل يضم فيه نجوم العمل، وعلق عليه قائلًا: “ميزعلش من الأصول غير اللي مترباش عليها، مسلسل العودة يوم 26 على dmc وwatchit وviu”.

كما كشف السقا عن اسم الشخصية التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، قائلًا: “العمدة حسن اليماني توكلنا على الله”.

أبطال مسلسل “عودة”

مسلسل العودة يضم عدد كبير من نجوم الفن ويشارك في البطولة كلًا من شريف سلامة وتارا عماد وبسنت شوقي، وعصام السقا وسارة نور وأحمد والي ووليد فواز، ولاء الشريف، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج تامر مرتضى، وتأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وإخراج أحمد حسن.



تضامنًا مع غزة.. عصام السقا يشارك في مظاهرات بإيطاليا

وعلى صعيد آخر، عبر الفنان عصام السقا، عن استيائه الشديد مما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي ظلم تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل على القطاع، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

وقام عصام السقا بنشر مجموعة من الصور أثناء مشاركته في مظاهرات بإيطاليا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وظهر رافعًا علم فلسطين وممسكا بلافتات تطالب بوقف الحرب على غزة.

أبطال فيلم الإسكندراني

ويتواجد عصام السقا في إيطاليا لتصوير مشاهده من فيلم الإسكندراني، وهو بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وزينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، ومن إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.