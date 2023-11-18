نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أحمد داود وسلمى أبو الضيف في مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة سلمى أبو الضيف والفنان أحمد داود، حاليًا عرض أحدث أعمالهم الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم “زينهم”، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة ذجميلة، فتاة تقع في حب أحمد داود الذي يجسد دور طبيب شرعي.

مواعيد عرض حلقات مسلسل "زينهم"



ويتم عرض أولى حلقات مسلسل “زينهم” بداية من غدًا الأحد على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما تعرض أيضا على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، وعلى منصة شاهد.

قصة وأبطال مسلسل زينهم



والمسلسل تدور أحداثه في إطار التشويق والغموض والرعب داخل مشرحة زينهم، وهو بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم أبرزهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين



مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود، عمرو مؤمن، عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سلمى أبو الضيف مسلسل "حدث بالفعل" حكاية تحت الحزام"، تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي، وهي جزء من حكايات منفصلة، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.