نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل " العودة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة DMC ومنصة Watch It، في عرض أولى حلقات مسلسل “العودة”يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، والعمل يضم فريقًا قويًا من نجوم الدراما المصرية.

مسلسل العودة

من هم أبطال مسلسل “ العودة ”؟

يشارك في بطولة مسلسل “ العودة ” الفنان شريف سلامة، الفنان وليد فواز، الفنانة تارا عماد، الفنان أحمد وإلى، الفنانة صفاء الطوخى، الفنان حمزة العيلى، الفنان عصام السقا، الفنان محمد عبد العظيم، الفنانة شاهيستا سعد، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة سارة نور، وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويتألف من 30 حلقة.

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من جانب آخر، شارك في هذا الموسم عدد من المسلسلات الأخرى أبرزهم مسلسل “ صوت وصورة” وحكايات “ ٥٥ مشكلة حب” ومسلسل “ على باب العمارة ” ومن المقرر عرض مسلسل “ زينهم ” بطولة الفنان أحمد داود غدًا لينضم إلى هذا السباق .