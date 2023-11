انت الان تتابع خبر كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل صادمة عن مرضه: الدكتورة قالتلي هتموت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفاً على برنامج"sold out"، والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد والمذاع على منصة watch it.

وكشف كريم عبد العزيز عن المرض الذي أصابه عام 2011 عندما أصيب بـ9 جلطات في الرئة أثناء رحلته في إنجلترا.

وقال: "أنا عامل لوالدتي تأمين صحي وكنت مسافر في إنجلترا وكانت والدتي تعبانه وهتعمل عملية، فجأة لقيت آلام غير طبيعية في صدري افتكرته برد ودهنت "فيكس وأبو فاس" وبعدها عملت أشعة ومشيت، فوجئت تاني يوم برسايل بيطلبوا أني أروح للمستشفى فورا وأنا مش حاسس بحاجة".

وتابع: "وصلت لقيت ناس واقفة مستنياني وبيسألوا إزاي واقف على رجلي، وقتها كان عندي 36 سنة دخلت الأوضة مع الدكتورة وقالتلي أنا أسفة لكن دا الطب ولازم أقولك "You will die" إنت هتموت".وتابع: "وصلت لقيت ناس واقفة مستنياني وبيسألوا إزاي واقف على رجلي، وقتها كان عندي 36 سنة دخلت الأوضة مع الدكتورة وقالتلي أنا أسفة لكن دا الطب ولازم أقولك "You will die" إنت هتموت".

وأضاف: "لأول وهلة قعدت أقول هو في die جديدة في الإنجليزي كان عندي 9 جلطات في الرئة، كنت عايز أهرب من المستشفى وطلبت منها إني أروح أشوف ولادي، قعدت في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة وكل الأفكار الغريبة كانت في بالي كل اللي بفكر فيه أولادي".

وواصل: "قررت أشوف دكتور تاني وفعلا قابلتله وقلت له إني لو قعدت في مستشفى هموت، فضل يسألني إن كنت روحت لدكتور تاني أو مستشفى وأنا أجبت لأ، مع إن في إنجلترا الشبكة الطبية مربوطة ببعض يعني هو شايف إني دخلت مستشفى لكن كنت بجاوب لأ، لحد ما سألني بشتغل إيه قولت له ممثل ومش عايز أقعد في مستشفى، اتفق معايا إني مقعدش في مستشفى وأخدت الأدوية والحقن في البيت".