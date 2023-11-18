نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة أسيوط.. فعاليات متنوعة بالمدارس احتفالا بعيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط مجموعة متنوعة من الأنشطة ببرنامج القوافل الثقافية لمدارس أسيوط، بهدف دعم وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين.

وفي السياق شهدت مدرستي التحرير التجريبية للغات والجلاء الابتدائية المشتركة للدمج، لقاءات أدبية وورش متنوعة وسط إقبال كبير على الأنشطة التي قدمها القصر.

وقام الأديب عاطف العزازي بالاستماع إلى المواهب الأدبية والفنية ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية وفنون القصة، إلى جانب الاستماع إلى بعض المربعات الشعرية الجديدة.

كما شهدت الفعاليات التوعوية كيفية تعزيز مهارات الاتصال وإقامة علاقات طيبة ناجحة مع الآخرين وتكوين صداقات ونبذ التنمر، وذلك من خلال عمل اسكتشات مسرحية توضيحية من تأليف وتمثيل وإخراج الأطفال.

وقدم فنانو القصر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الورش الفنية ومنها الخط العربي، تشكيلات منزلية وشنط بالجوخ والخيش، تطريز الملابس، أشكال جمالية بالتلي والكروشيه، ورش حكي ومسابقات ثقافية متنوعة للأطفال، أشكال جمالية بالخرز، ورش متنوعة في الأشغال الفنية والفنون الشعبية، وغيرها.