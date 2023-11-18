نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال أبو المجد.. أحمد والي يكشف عن شخصيته في مسلسل العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان الشاب أحمد والي بنشر البوستر الدعائي الخاص به لشخصيته في أحدث أعماله الدرامية والذي إسم العودة والذي من المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

منشور أحمد والي

وكتب أحمد والي عليه معلقًا: صوت الحق يمكن سماعه مهما ضجت أصوات الباطل احمد والي مسلسل العودة شخصية ( جمال أبو المجد ) نائب محافظ الأقصر شاب صعيدي تربي علي القيم والمبادئ والأصول وإن مهما كانت الظروف سيظل للحق صوت إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية تأليف: أمين جمال إخراج: أحمد حسن".

أحداث مسلسل العودة





وتدور أحداث مسلسل العودة في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة، كما يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد أثناء أحداث المسلسل.



أبطال مسلسل العودة





مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.

آخر أعمال أحمد والي



يذكر أن آخر أعمال أحمد والي كان مشاركته في مسلسل الأصلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، من خلال شخصية "فاطمة الأصلي"، ابنة سيد الأصلي، والذي يعد من كبار تجار قطع غيار السيارات، المتزوج أيضًا بزوجة ثانية وأنجبت لها 3 فتيات وولد، كأخوة غير أشقاء لفاطمة. ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وعند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.ريهام عبدالغفور، أحمد الشامي، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، وغيرهم، المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.