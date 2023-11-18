تدشين مجلة جامعة صحار للعلوم الإنسانية والاجتماعية

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

دشنت جامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة مجلة للعلوم الإنسانية والاجتماعية في تسختها الاولى، جاء حفل التدشين على هامش افتتاح الملتقى الطلابي العربي 24. وحول فكرة هذه المجلة وتوقيت إصدارها ومناسبتها والموضوعات التي تطرحها قال الدكتور علي بن سالم الغافري رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة صحار للعلوم الإنسانية والاجتماعية : نبعت هذه الفكرة من الملتقى الإبداعي الذي احتضنته الجامعة مع وجود مجموعة من منتسبي العديد من الجامعات العربية من أساتذة وطلبة وضيوف من داخل وخارج سلطنة عمان، فهي فرصة للتعريف بهذا الإنجاز الأول من نوعه في جامعة صحار. واضاف : جاءت فكرة تدشين المجلة من رؤية عمان 2040 التي كانت من أحد محاورها هو الاهتمام بالبحث العلمي كركيزة للتقدم، ومن منطلق مواكبة التقدم في التصنيف العلمي للجامعات التي تهتم بنقطة نشر البحوث في المجلات المفهرسة عالمياً، فكانت مبادرة من الدكتور رئيس الجامعة بإصدار قرار بتشكيل لجنة لتأسيس مجلة علمية محكمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فلم يؤلوا فريق العمل من بذل أقصى طاقاته الأكاديمية خبراته البحثية لترى المجلة النور في غضون فترة زمنية قياسية.

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