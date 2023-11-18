«الفرائس تكتب تاريخها».. رواية اجتماعية بنكهة تاريخية وفلسفية

الجزائر ـ العُمانية: ترصد الروائيّة د. سامية بن دريس، في عملها السّردي الذي يحمل عنوان (الفرائس تكتب تاريخها)، مسيرة مجموعة من الشخصيات المتخيّلة، في قالب اجتماعي، تتخلّله لمحاتٌ تاريخيّة وفلسفية.

وتؤكّد سامية بن دريس، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ روايتها تتناول ثيمات، مثل الصداقة، والحب، والموت، بطلتها (علياء جيلالي)، وهي امرأة في منتصف الأربعينات، تتمحور حولها مختلف التحوُّلات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها الجزائر.

وتعتبرُ د. سامية بن دريس أنّ (أكثر الروائيّين الجزائريين يميلون إلى المزج بين التاريخ والتخييل التاريخي، لأنّ الكاتب – في العادة – يقول ما أهمله التاريخ، بتعبير آخر قد يعتمد الروائيُّ الإطار التاريخي العام، كأن يتناول مرحلة أو شخصية تاريخيةً ما، لكنّه يؤثّثُها بأفكاره ورؤيته وخياله).

وتُشير صاحبة (الفرائس تكتب تاريخها) إلى أنّ هناك أزمة قراءة في الجزائر بصورة عامة، إذ تقول (من وجهة نظري، الروايات التي تحظى بمتابعة القارئ الجزائري بصورة عامة، تتمثّل في تلك التي يُصدرُها كتّابٌ معروفون، ومكرّسون، وهي الأكثر انتشارا، لأنّ الذائقة الأدبيّة أصبحت في أزمة، وأسبابُها كثيرة، منها المدرسة، التي لا تُفعّل مهارة المطالعة، باعتبارها الدعامة الأساسية في التعليم، إضافة إلى قلّة المتابعات النقدية والصحفية للأعمال الروائيّة الجيّدة، ناهيك عن عوامل أخرى، مثل غياب تقاليد القراءة، ولذلك أفرز الواقع الجديد أعمالًا روائية متوسطة، وقرّاءَ متوسّطين يُكرّسون هذا التوجُّه).

يُشار إلى أنّ الروائيّة، د. سامية بن دريس، حاصلة على شهادة الدكتوراة في الأدب الحديث والمعاصر، وتشتغل أستاذة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف بولاية ميلة (شرق الجزائر)، ولها العديد من الإصدارات، أبرزُها (الأسلوبية الإحصائية لدى سعد مصلوح) دراسة نقدية، ورائحة الذئب (رواية/ 2015)، وأطياف شهرزاد (قصص/ 2016)، وشجرة مريم (رواية/ 2016)، وبيت الخريف.