كتب عبدالله بن محمد باعلوي:

نفذت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات مسرح جنوب الشرقية والتي تأتي في اطار خطة انشطة الادارة لهذا العام 2023 وتتمثل في الامسيات الإنشادية والحوارات الفنية والعروض المسرحية وذلك على مسرح التربية بولاية الكامل والوافي، تحت اشراف خالد بن حمد العريمي المدير المساعد للإدارة.

حيث قدمت فرقة الدروازة المسرحية عرضا مسرحيا بعنوان (الفرحة فرحتين) وشارك فيها أربعة شخصيات مسرحية وهم مسلم الراسبي ومحمد الراسي ومبارك الراسبي وعبدالله المخيني، من تأليف وإخراج جاسم المخيني. وجاء العرض المسرحي معالجاً للعديد من القضايا ومن اهمها قضية (فلسطين) وقضية (ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه) وبشكل عام خرج العرض بشكل تراجيدي وكوميدي ممتزجا مع الصوتيات والاضواء، لكى تصل الافكار بشكل عام إلى الجمهور، وقد أشرف على العرض المسرحي محمد بن سعيد الحتروشي العريمي أخصائي نشاط مسرحي بالإدارة، وشهد العرض المسرحي حضورا جماهيريا من المثقفين والمهتمين بالمجال المسرحي، كما تم كذلك تنظيم فعاليتين الأولى تحت رعاية سالم بن حمد الراسبي مدير إدارة التربية والتعليم بجعلان تمثلت في حوار فني بعنوان تجارب من الابداع الفني بجنوب الشرقية بالتعاون مع فرقة الدروازة المسرحية وفريق نحن هنا الثقافي وشارك فيه عدد من الشباب الحائزين على جوائز في المجال الفني وهم علي بن ناصر العريمي ناشط ومبادر ثقافي والمخرج السينمائي أنور بن خميس الرزيقي ومحمد بن خليفة الراسبي مدير شركة انتاج فني وأسعد بن سعيد الراسبي مبادر وصانع محتوى، أما الفعالية الثانية شملت أمسية إنشادية بعنوان (فلسطين الصمود) بمشاركة المنشدين من الفئة العمرية ١٠ـ ١٥ سنة وقد أشرف على الفعاليتين سعيد الحسيني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شملت عرضا مسرحيا وحوارا فنيا وأمسية إنشادية “الثقافة والرياضة والشباب” تنظم فعاليات ثقافية بجنوب الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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