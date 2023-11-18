بلاد السلاطين

على طـاري عمــان الفخر موطن الأحرار

بـلاد السلاطين و(سما المجد) و (جـذوره)

سرى العـزّ في عـفّ الشعور وغدت الافكار

(قناديل) تنـــزع مــن دجى الليل ديجوره

يفـرّق.. ظـلام الليـل قــافي يمــين يسـار

و تشرق صباحات الفــخر داخل سطوره

من العشـق أحصّـن داري عمان بالأذكــار

و أرتّـل علـى تاريخــها بالـولاء ســوره !

وطن من ضياء الشمس إنخلق ناسه الأخيار

و سيرتهْ في صدر التواريخ محفــوره !

وطـن لو زَرعنا من ضماء وجفّت الأعمار

نمـوت ف ثرى عـزّه ، ولا نخون دستوره !

من (السيــرة العطره) .. تعطّـر به الأقطار

ويوقف له التــاريخ و يوقِّف عصــوره

يوم إنّ الدول تبني علــى أوطانها الأسـوار

وطنّــا عمان الشعب هـو درعه وسوره !

يمـوت العمــاني دون هيــثم ودون الـدار

يشوف (المنايا) كنّـه يشـوف (غنــدوره)

حكيم الـزمان إختار سلطــان يوم إختار

يكمّـل بَعَـده أمجـــاده ونهــجه ودوره!

وصلنا معه بـرّ الأمان وجِفَـت الأخطار

بفضل الله الواحد و ثمْ حكمه وشـوره!

و لو شبّت الأرض بفتنــها (شبوب النار)

طفـى نارها بالحــكمه و هيبة حضــوره

فيمنــاه…. شعبٍ كنّــه (الصارم البتّـار)

جيوش العداء ، وجيوش الازمات مدحوره

هل السلطنة هــم قبلة المرجـــلة والكــار

لهـم صفوة أمجـــاد السلاطين محصوره

على نهج (هيثمـــنا) وسلطاننا المغـــوار

نحثّ العـزوم وسيــرة النهج منصوره

تَحَـت أمــره السامي نشوف الكبار صغار

نشوف :(الجبل) من قـوّة العزم (طبشوره)

طموحات وأمجــاد ونواميـــس بإستمرار

غدت واقــع الأحـــلام بالصوت والصوره

معه بهجة الأنفس مثل (بهجة الأنظــار)

لبسنا السعــــد مع رؤيته لبس (كندوره)

بـلادي عمــان تعــدّت بعـزّها الاقمـــار

و راياتها بــروس المجـرّات منشــوره

و جزّل الشعـر لو زعفــر بمجدها الأشعار

(بحـور الخليل) فـ مجــدها تنــفد بحـوره !

❋ أحمد المقبالي

شاعر عماني