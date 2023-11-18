صوت وصورة الحلقة ٢٦.. صدمة نجلاء بدر في محاميتها بعد ما طلعت متجوزة عصام الصياد

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهدت الحلقة رقم ٢٦ من مسلسل صوت وصورة الكشف مفاجأة مدوية بخصوص علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد.

التحقيق مع حنان مطاوع

بدأت الحلقة بالتحقيق مع حنان مطاوع والسيدة التي كانت مختبئة لديها، ونفى الحميع معرفتهم ببعضهم وتم الإفراج عن الكوافيرة ومساعدتها.

كشف قريب نجلاء بدر مفاجأة لها بأن محاميتها ماجدة "ناردين فرج" كانت متزوجة لمدة ٦ أشهر كم زوجها عصام الصياد "مراد مكرم".

نجلاء بدر تواجه المحامية

واجهت نجلاء بدر المحامية التي لم تنكر ووصفتها بأنها كانت غلطة لا علاقة لها بالأحداث، فيما اتهمتها زوجة المقتول بأنها قد تكون مرتكبة الجريمة وتحاول تلفيقها لحنان مطاوع "رضوى".

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"

يتكون مسلسل "صوت وصورة" من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.