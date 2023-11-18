سعد الصغير يشن هجوما على بوسى: عاوز 200 ألف إنتى مش محتاجة

القاهرة - محمد ابراهيم - سعد الصغير : أطالب بوسى برجوع 200 ألف جنيه والتبرع لهم لأهالي غزة

أكد المطرب سعد الصغير في تصريحات صحفية أنه يطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا أنها ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكن ملكى.



وأضاف الصغير بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس ولكن لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها.



وأشار أطالبها بعودة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها.



ودعم مؤخرا سعد الصغير ما يحدث في فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وعلق قائلًا: أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا".



وأضاف: إحنا كلنا مع فلسطين بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين".



وأشار في كلامه: مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواننا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعد المستلزمات مثل الفرش.



وقال سعد الصغير: بشكر القدوة محمد صلاح وبقوله سيبك من كلام الناس، هو في منطقته يساهم في زواج الفتيات، وعامل معهد ديني ومدرسة، متجيش عليه علشان أنت مش عارف اللي جواه ده.