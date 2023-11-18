نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيدة شيحة: حلقة الدحيح عن فلسطين كسرت الدنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشادت الإعلامية مفيدة، بحلقة اليوتيوبر أحمد الغندور، عن فلسطين والتي حملت عنوان فلسطين حكاية أرض، والتي تناولت قصة الاحتلال الإسرائيلي لارض فلسطين، معتمدا على مصادر إسرائيلية بحثية في تفاصيل القصة.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن:"الدحيح أحمد الغندور عمل حلقة كسر الدينا بيها عن تاريخ دولة فلسطين، وتفاصيل دقيقة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، متابعة أن الحلقة حققت مشاهدات غير طبيعية، وخاصة أن كل شيء قاله في الحلقة من مصادر إسرائيلية.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الدحيح» تتحدث عن فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي من بداية التفكير في إنشاء وطن لليهود وحتى اليوم.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير الأراضي الفلسطينية، وقام بتحويلها إلى مستوطنات، بينما بقيت مدينة غزة تقاوم لتتحول أرضها خلال الحرب الأخيرة إلى مقبرة جماعية لأهلها.





يتعرض لعقوبات اقتصادية.. مفيدة شيحة تعلن تضامنها مع ايلون ماسك

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على كل مؤيد للحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن صهاينة أمريكا يعاقبون ايلون ماسك اقتصاديا بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة، متابعة أن هناك اتهامات قوية ضد ايلون ماسك بأنه شخص معادي للسماية، ويقف مع الإرهاب.



وتابعت مفيدة شيحة، أن هذا الرجل اتخذ موقفا صحيحا، وعبر عن الحقيقة، وبأن الاحتلال الإسرائيلي إرهابي بمعنى الكلمة، ويقتل الأطفال والرضع، ويهاجم المستشفيات، ويرتكب حرب إبادة اتجاه شعب اعزل.

الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات للفلسطنيين.. مفيدة شيحة: مصر أم الدنيا

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، التحية للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق فس ظل الأزمة الحالية، والعدوان الاسرائيلي على القطاع.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن مصر أم الدنيا، وهذه من أكبر القوافل التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة، متابعة إنه رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات انسانية شاملة للاشقاء الفلسطنيين.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس الاولويات، وتقدم كل الجهود الممكنة من أجل الشهب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

