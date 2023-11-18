نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف علي ملخص الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، عبر شاشة منصة Watch It الرقمية، تصدر المسلسل كافة منصات البحث العالمية عقب عرض الجلقات الأولى من المسلسل ورغبة الملايين في معرفة قاتل عصام الصياد خاصة وأن المسلسل يناقش مساؤى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ملخص احداث الحلقة الـ 26 بعد تصدرها التريند بعد تصاعد الأحداث والقبض على رضوى للمرة الثانية في قتل الدكتور عصام الصياد مكرم مراد حيث يلقي المسلسل رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ملخص الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة



تصاعدت الأحداث عقب إبلاغ ماجدة المحامية الضابط المختص بالتحقيق في قتل الدكتور عصام الصياد عن مكان اختباء ماجدة ممدوح المتهمة والتحقيق معها وانكارها معرفة لطفي المحامي مكانها أثناء فترة هروبها، يعترف أيمن لنجلاء بدر زوجة عصام الصياد أنه علم من أحد المحامين العاملين في مكتب ماجدة زواجها منه لمدة 6 شهور في السر بعقد زواج عرفي لـ تتجه أصابع الاتهام نحوها خاصة مع محاولة توريط رضوى في القضية والبحث عن مكان اختباءها من خلال وافي.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في مواعيد مختلفة ليتمكن عدد كبير من المواطنين من مشاهدة الحلقات حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

