نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدبكة الفلسطينية.. باسم يوسف يختتم عرضه في أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامي باسم يوسف محركات البحث في الآونة الأخيرة، بعد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ باسم وهو يختتم عرضه في استراليا في دار الأوبرا في سيدني بالدبكة الفلسطينية.

ويواصل باسم يوسف دعمه للقضية الفلسطينية، حيث ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يرقص بالدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية "أنا دمي فلسطيني"، بصوت الفنان الفلسطيني محمد عساف.

ودائمًا يعبر باسم يوسف عن استيائه الشديد مما يحدث في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي، والظلم التي تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل على القطاع، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

باسم يوسف يكشف أكاذيب إسرائيل

ومن جانبه، علق الإعلامي باسم يوسف من خلال حوار له منذ الأيام القليلة الماضية، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير إكس، على القصف المستمر على مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وكشف أكاذيب صهيونية كبيرة.

وتحدث باسم يوسف من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقال: "مشكلتي مع هذا هي أنه منذ عام 1948، أعطت أمريكا لإسرائيل 370 مليار دولار، هذا من أموال دافعي الضرائب، وإذا كان لديك كل هذه الأموال ولم يكن لديك الحلول العسكرية للدخول، وعدم قتل كل هؤلاء المدنيين فأنت لا تقوم بعملك".

وأضاف: "أنت تتفاخر بكونك الجيش الأكثر تقدمًا في العالم وأنت تقصف بشكل عشوائي، وقتلت أكثر من 12 إلى 13 ألف شخص، نحن توقفنا عن احصائيهم، وما أسمعه عن وسائل الإعلام الغربية، هو نحن نأسف لقتل كل هؤلاء المدنيين ولكن هذا أمر لا مفر منه، لا هذا ليس أمرًا حتميًا".

باسم يوسف يكشف كذب الصهاينة

وكشف باسم يوسف كذب بني صهيون بعد ظهور فيديو لممرضة من داخل مستشفى الشفاء، وقال: "يعجبني وجود شئ ما في الخليفة، شئ مثل قصف مزيف، إنفجار مزيف وكل شئ خلفها نقي للغاية، وقفازاتها نظيفة جدًّا الأمر هو هل أنتم يائسون إلى هذه الدرجة (إسرائيل)؟".

وأردف: "لدرجة إحضار ممرضة مزيفة قد تم إعادة نشر هذا من خلال حسابات إسرائيلية رسمية، وكان الأمر محرجًا جدًّا"، لترد المحاورة وتقول: "تم استخدام الفيديو لترير قصف مستشفى الشفاء"، ليرد باسم يوسف: "نعم، هنا المقصد حتى لو كان هذا الفيديو صحيحًا، وهو ليس كذلك فلا شئ يبرر قصف المستشفى، والأمر برمته يتعلق بحماس، حتى لو كانت داعش في غزة لا شئ يبرر قتل هؤلاء المدنيين".