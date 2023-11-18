نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، عبر شاشة منصة Watch It الرقمية، العديد من القنوات، ومن أبرزها قناة DMC دراما وDMC، تصدر المسلسل كافة منصات البحث العالمية، حقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولقي رواجًا كبيرًا، وأصبحت قضية عصام الصياد ـ مراد مكرم، حديث الجمهور على السوشيال ميديا، ورغبة الملايين في معرفة القاتل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة، وذلك بعد تصاعد الأحداث والقبض على رضوى للمرة الثانية في قتل الدكتور عصام الصياد مكرم مراد حيث يلقي المسلسل رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في مواعيد مختلفة ليتمكن عدد كبير من المواطنين من مشاهدة الحلقات حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 27

يبحث الكثيرون بشكل مستمر عن أهم أحداث الحلقة 27 من مسلسل صوت وصورة وخاصةً بأن الحلقة الماضية شهدت تطورات كثيرة، بعد اختفاء رضوى لعدة أيام قام إيهاب إبلاغ الشرطة عنها لكي يخفي الشبهات نحوه، كما ذهبت ماجدة إلى منزل نرمين وتفاجئات بأن نرمين تعرف كل شئ عن علاقتها مع الدكتور عصام وأنها خائنة وهددت نرمين ماجد لكن قالت ماجدة لن تتحدثي في تلك الموضوع مرة ثانية لمصلحة الجميع وأن سوف اخرج من حياتك فهل يتم كشف سر ماجدة التي تخفي وخاصةً بعد أن طلبت من ايهاب أنه يسافر.