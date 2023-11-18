نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول ظهور لها بعد وفاة والدها.. سلوى عثمان: تكريم الشركة المتحدة لوالدي أسعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها بعد وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي، في ضيافة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC وكشفت عن عدة أمور وأسرار شخصية في حياة والدها.

وقالت سلوى عثمان خلال لقائها: "والدي كان بيحب عمله، ويختار الدور على حسب مدى تأثيره في الجمهور، فلا يجذبه مساحة الدور أو كتابة اسمه على “الأفيش”، مثل دوره في مسلسل “الفرسان”، الذي أثر في العمل الدرامي على الرغم من صغر مساحته".

سلوى عثمان تكشف عن رد فعل والدها أثناء تكريمه

وتحدثت سلوى عثمان خلال حديثها في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، عن تكريم والدها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل وفاته، بمهرجان القاهرة للدراما، ومدى سعادته ورسم البسمة على وجهه: ”اتكرم كتير لكن التكريم من الشركة المتحدة، كان حاجة كبيرة بالنسبة له؛ لأنه كان بإجماع ناس كتير".

واردفت سلوى أن تكريم والدها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أسعدها على نحو خاص؛ لأنه يمثل تكريم الجمهور كله: “الناس كلها بتحبه، وطول ما أنا ماشية الناس بتعزيني، مفيش حد مزعلش عليه”.

وفاة الفنان عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وقد تم تشييع جثمانه الاثنين الماضي من مسجد الشرطة، وتم دفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بحضور ابنته سلوى، كما حرص المشيعون على تقديم واجب العزاء لها ومواساتها ودعوا الله أن يلهمها الصبر والسلوان.