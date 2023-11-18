بعد تصدره التريند.. تعرف على قنوات عرض مسلسل صوت وصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع محركات البحث جوجل، تصدر المسلسل كافة منصات البحث العالمية، حقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولقي رواجًا كبيرًا، وأصبحت قضية عصام الصياد ـ مراد مكرم، حديث الجمهور على السوشيال ميديا، ورغبة الملايين في معرفة القاتل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قنوات عرض مسلسل صوت وصورة، وذلك بعد تصاعد الأحداث والقبض على رضوى للمرة الثانية، يلقي المسلسل رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا..



قنوات عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، عبر شاشة منصة Watch It الرقمية، العديد من القنوات، ومن أبرزها قناة DMC دراما وDMC.

الحلقة الـ 27 مسلسل صوت وصورة

يبحث الكثيرون بشكل مستمر عن أهم أحداث الحلقة 27 من مسلسل صوت وصورة وخاصةً بأن الحلقة الماضية شهدت تطورات كثيرة، بعد اختفاء رضوى لعدة أيام قام إيهاب إبلاغ الشرطة عنها لكي يخفي الشبهات نحوه، كما ذهبت ماجدة إلى منزل نرمين وتفاجئات بأن نرمين تعرف كل شئ عن علاقتها مع الدكتور عصام وأنها خائنة وهددت نرمين ماجد لكن قالت ماجدة لن تتحدثي في تلك الموضوع مرة ثانية لمصلحة الجميع وأن سوف اخرج من حياتك فهل يتم كشف سر ماجدة التي تخفي وخاصةً بعد أن طلبت من ايهاب أنه يسافر.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة: حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.



