فيفي عبده عن أوضاع غزة: بنبكي دم في البيوت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر نجوم الفن في دعم القضية الفلسطينية، بعد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر ووقوع آلاف الشهداء يوميًا، جراء الأحداث التي يتعرض لها أهالي غزة من انتهاكات وظلم، وتواصل الفنانة فيفي عبده التعبير عن استيائها ومساندة الشعب الفلسطيني.

فقامت فيفي عبده بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جاء فيه: “حرام اللي بيحصل زاد عن حده أوي إحنا بنبكي دم في البيوت، حرام بنشوف اللي مش ممكن نشوفه وصلت أن الكلاب تأكل جسدنا حرام عليكم، ربنا مش هيسيبهم وهياخد حقهم”.

فيفي عبده: ربنا ينصر فلسطين

وفي وقت سابق أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها وغضبها لما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يمر به الشعب الفلسطيني من قصف وسقوط ضحايا أبرياء، وقالت عبر حسابها الشخصي بـ “إنستجرام”: “ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين”.

وتابعت فيفي عبده، قائلة: “الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء”.

تضامنًا مع غزة.. عصام السقا يشارك في مظاهرات بإيطاليا

وعلى صعيد آخر، عبر الفنان عصام السقا، عن استيائه الشديد مما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي ظلم تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل على القطاع، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

وقام عصام السقا بنشر مجموعة من الصور أثناء مشاركته في مظاهرات بإيطاليا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وظهر رافعًا علم فلسطين وممسكا بلافتات تطالب بوقف الحرب على غزة.