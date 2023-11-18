انت الان تتابع خبر صلاح عبدالله يتعاقد على بطولة مسلسل "العتاولة" رمضان المقبل.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاقد الفنان صلاح عبدالله على بطولة مسلسل "العتاولة"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، بطولة كلا من: باسم سمرة، أحمد السقا، طارق لطفي، تأليف هشام هلال، مي كساب، صلاح عبدالله، حنان يوسف، هدى الإتربي، إخراج أحمد خالد موسى، ويعرض في رمضان المقبل.

يذكر أن أخر اعمال الفنان صلاح عبدالله، مسلسل السفاح، بطولة كلا من: أحمد فهمي، حنان يوسف، باسم سمرة، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج هادي الباجوري.