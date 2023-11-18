نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان تنهار في البكاء وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها المفاجىء، وقالت إنه مر بظرف صحي صعب أثناء تصوير مسلسل "بابلو" إذ أصيب بجلطة ونقل عل أثرها إلى المستشفى لكنها تركت أثر في يده الشمال وقدمه، وذلك في رمضان ٢٠٢٢ وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة من العلاج طويلة استعاد نشاطه مجددًا.

لفتت سلوى عثمان في أول لقاء تلفزيوني عقب وفاة والدها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي قدمته اليوم الإعلاميتين منى عبد الغني وايمان عز الدين على قناة "CBC" إلى أن والدها كان لديه قدرًا من الالتزام نحو عمله دفعه للذهاب للتدريس في الأكاديمية من أجل طلابه حتى في لحظات تعبه.

ذكرت سلوى عثمان، أن ابيها كان قد امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، ولكن التعب هاجمه مرة أخرى قبل ٢٥ يومًا، إذ تواصل معها في مكالمة هاتفية وأخبرها بعودة الجلطة مرة أخرى وأن يديه وقدمه لم تعد قادرة على الحركة كما كان.

انهارت سلوى عثمان في البكاء وهي تحكي تفاصيل المكالمة التي دارت مع والدها قبل رحيله، اذ أوصاها بشكل ملفت:"خلي بالك من نفسك ياسلوي"، كما أنه للمرة الأولى يقرر الرجوع للقاهرة من أجل العلاج بعكس الفترات الماضية التي كان يفضل فيها البقاء في الاسكندرية.

تحدثت سلوى عثمان عن أنها لجأت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين الذي أخبرها بضرورة استضافته في دار ضيافة الفنانين لتلقي العلاج المناسب، وخلال تلقيه العلاج بدأت حالته الصحية في التدهور إذ لم يعد في كامل الوعي كما كان، ودخل في نوبات نوم متقطعة إلى ان اخبرها احد المسؤولين بإنه دخل في غيبوبة وطالبها بالحضور، ثم تلقت اتصالات هاتفية من الصحفيين برسالة البقاء لله وهو ما دفعها لانكار ذلك قائلة هو في غيبوبة.

الجدير بالذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا ويقدم مجموعة متنوعة من الفقرات الخدمية والاجتماعية والفنية.



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