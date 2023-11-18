نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملاكم العالمي تايسون فيوري يتعرض للسرقة من ولاد رزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق عمل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بقيادة المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، تصوير مشاهد الفيلم والتحضيرات النهائية له ليكون جاهز للعرض مطلع العام القادم.

وكانت الإنطلاقة منذ أيام من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث بدء أحمد عز بتصوير أولى مشاهد العمل، وقد أنضم حديثًا للفريق الملاكم العالمي تايسون فيوري ومن المقرر أن يكون ظهوره خلال الفيلم كضيف شرف.

كما أن دوره يتمحور حول سرقة شيء ثمين له من قبل ولاد رزق، ويحاول استرجاعه في إطار أكشن حركي وبعض مشاهد المطاردات.

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

صلاح الجهيني يروج للفيلم:

وفي سياق آخر روج المؤلف صلاح الجهيني من قبل للفيلم من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، حيث نشر صورة له مع أبطال الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، وكتب:" القاضية.

كما صرح المخرج طارق العريان أن الجزء الثالث من العمل مختلف تمامًا عن الأجزاء الأخرى، ويقدم في إمكانيات غير مسبوقة في السينما.

عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في عام 2024

ويذكر أن كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك:" مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤".

وجدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" شارك فيه خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم عن خمسة إخوة يعيشون في عين الصيرة، لا يستطيع أحد مواجهتهم يضعون أنفسهم في العديد من الأزمات ويحاولون خلال أحداث الفيلم حلها في إطار أكشن كوميدي.