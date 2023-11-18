مصداقية الأداء.. الجمهور يشيد بمسلسل صوت وصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت حلقات مسلسل “صوت وصورة” أعلى نسب المشاهدة عبر منصة watch it، جعلتها في المركز الأول بين الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، مع حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، كانت إحدى الصفحات الفنية قد أشادت بأداء حنان مطاوع، خاصة بعد عرض مشهد القبض عليها في قضية مقتل مراد مكرم، وجاء التعليق «عندما ينسي الممثل أنه بيمثل، حد يقولها أنه مشهد مش حقيقي، بجد أيه المصداقية دي في الأداء، بجد كل مشهد النجمة #حنان_مطاوع تبهرنا بأدائها المميز، بجد تستحق جائزة اوسكار على إتقانها في الأداء».



إشادات الجمهور بصدقي صخر

شارك صدقي صخر جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس المسلسل، لتنهال عليه تعليقات الجمهور، والتي جاءت كالتالي: المسلسل خطير بجد وكل شخصية مرسومة لها تفاصيل محسوبة، وعلق آخر: كلموني عن تمثيل عبد الغني، وقال آخر: بجد برافو أنا أصلا متابعك بقالي فترة بس بجد مستوى التمثيل هنا عالي جدا أبدعت بجد واديت الشخصية حقها أوي دون مبالغات والعمل مكتوب حلو، وقال تعليق آخر: المسلسل تحفة وأنا بيعجبني إن مفيش شخصية بتعملها شبه التانية وأنت بتكون صاحي للشخصية بطريقة شفافة جدا.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في مواعيد مختلفة ليتمكن عدد كبير من المواطنين من مشاهدة الحلقات حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.



ملخص الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة



تصاعدت الأحداث عقب إبلاغ ماجدة المحامية الضابط المختص بالتحقيق في قتل الدكتور عصام الصياد عن مكان اختباء ماجدة ممدوح المتهمة والتحقيق معها وانكارها معرفة لطفي المحامي مكانها أثناء فترة هروبها، يعترف أيمن لنجلاء بدر زوجة عصام الصياد أنه علم من أحد المحامين العاملين في مكتب ماجدة زواجها منه لمدة 6 شهور في السر بعقد زواج عرفي لـ تتجه أصابع الاتهام نحوها خاصة مع محاولة توريط رضوى في القضية والبحث عن مكان اختباءها من خلال وافي.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.