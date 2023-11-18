انت الان تتابع خبر "تطلقت منه لهذا السبب المقرف".. سبب انفصال الفنانة بوسي من زوجها هشام ربيع سيصدمكم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق مدير أعمال هشام ربيع طليق المطربة بوسي، على نفي الفنانة بوسي لنبأ انفصالهما، وذلك خلال تصريحات صحفية لها.

وقال: الخبر صحيح 100% وهي من حقها تنفي براحتها.

وكان كشف رجل الأعمال هشام ربيع عن انفصاله من الفنانة بوسي، وذلك عبر تصريحات صحفيه له.

وقال: خبر انفصالي عن الفنانة بوسي صحيح ووقع الطلاق النهارده” مؤكدا صحة الأخبار التى يتم تداولها عن انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.