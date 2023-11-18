انت الان تتابع خبر انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي بعد زواج 4 سنوات.والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد زواج 4 سنوات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت: الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

يذكر أن أخر اعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "سيب وانا أسيب" بطولة كلا من: هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.