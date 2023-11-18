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انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي بعد زواج 4 سنوات.

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انت الان تتابع خبر انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي بعد زواج 4 سنوات.والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد زواج 4 سنوات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت: الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4  سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. 

يذكر أن أخر اعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "سيب وانا أسيب" بطولة كلا من: هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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