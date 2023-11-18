نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم أول فنانة عربية بالشرق الأوسط والعالم العربي تفتتح قناة بـ "واتساب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم أول قناة خاصة في تطبيق "واتساب" لتكون أول فنانة عربية تنشئ قناة في التطبيق العالمي بالشرق الأوسط والوطن العربي، يمكنها من خلالها التواصل المباشر مع الجمهور ومشاهدة تفاعلهم.

نجوى كرم تهتم بجمهورها

وقد أعربت نجوى كرم عن اهتمامها بالتواصل المباشر مع الجمهور عبر تطبيق "واتساب"، وذلك من خلال كلمة وجهتها للجمهور عبر جميع حساباتها بمنصات التواصل الإجتماعي قالت فيها: "متل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكن انتوا كمان لتكونوا قريبين مني وكون قريبة منكن أكتر".

وشكلت نجوى كرم بهذه القناة الخاصة والأولى بين فناني لبنان والوطن العربي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي بادر من الانضمام للقناة من خلال الرابط التي نشرته في حساباتها ومنهم تطبيق "X"، حيث يتيح التطبيق الإنضمام مباشرة إلى القناة التي ستتواصل بها نجوى مباشرة مع محبيها من الجمهور في الوطن العربي.

من هي نجوى كرم؟

هي مغنية لبنانية، تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية.

و أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.

و في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي ورفضت العائلة هذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أن «يوسف حرب» كان متزوجًا ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.

آخر أعمال نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم، هو طرحها ألبوم كاريزما، والذي قدمت خلاله 7 أغاني، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.