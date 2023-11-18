نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 27 من مسلسل صوت وصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت حلقات مسلسل “صوت وصورة” أعلى نسب المشاهدة عبر منصة watch it، جعلتها في المركز الأول بين الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، مع حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، وأصبحت قضية عصام الصياد ـ مراد مكرم، حديث الجمهور على السوشيال ميديا، ورغبة الملايين في معرفة القاتل.

مواعيد عرض الحلقة الـ27 من مسلسل صوت وصورة

وينتظر الجمهور احداث الحلقة الـ 27 من مسلسل صوت وصورة، بعد تصاعد الأحداث والقبض على رضوى للمرة الثانية، يلقي المسلسل رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ومن المقرر ان تعرض الحلقة اليوم الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا على مجموعه قنوات DMC.

ملخص الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة



تصاعدت الأحداث عقب إبلاغ ماجدة المحامية الضابط المختص بالتحقيق في قتل الدكتور عصام الصياد عن مكان اختباء ماجدة ممدوح المتهمة والتحقيق معها وانكارها معرفة لطفي المحامي مكانها أثناء فترة هروبها، يعترف أيمن لنجلاء بدر زوجة عصام الصياد أنه علم من أحد المحامين العاملين في مكتب ماجدة زواجها منه لمدة 6 شهور في السر بعقد زواج عرفي لـ تتجه أصابع الاتهام نحوها خاصة مع محاولة توريط رضوى في القضية والبحث عن مكان اختباءها من خلال وافي.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.