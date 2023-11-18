نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين يقتحم ستديو "الستات مايعرفوش يكدبوا" ويعلن انضمامه لشبكة CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مفاجأة على الهواء، اقتحم الفنان سامح حسين ستديو برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، خلال تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، فقرة المطبخ والتي يقدمها الشيف محمود سعد.

أعلن الفنان سامح حسين عن انضمامه لشبكة "CBC" حيث يقدم برنامجين الأول على شاشة القناة التلفزيونية قريبًا، وبرنامج آخر ديجيتال على منصات قناة CBC الديجتال ويتناول قصص وحكايات أهالى غزة، ويقدم أولى حلقاته اعتبارًا من الغد.

وهنأت الاعلاميتان منى عبد الغنى وإيمان عز الدين، الفنان سامح حسين، على تعاقده مع "CBC"، مؤكدين أنه إضافة كبيرة للقناة.

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