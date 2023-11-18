حسن الرداد يعزف منفردًا في دور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعود الفنان حسن الرداد من جديد إلى شاشة السينما بعد ما يقارب عام من طرح فيلمه تحت تهديد السلاح، وعلى الرغم من الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة العربية.

طرح حسن فيلمه "بلوموندو" في دور العرض السينمائية الأيام الماضية، وعلى الرغم من شدة الأحداث المؤسفة في المنطقة، إلا أن المنافسة الموجودة في دور العرض حاليًا تساعد الرداد على التصدر في شباك التذاكر.

بجانب قصة الفيلم الكوميدية ومجموعة ضيوف الشرف المشاركة في الفيلم والتي أبرزهم محمود حافظ، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، وحمدي الميرغني وغيرهم.

الجهة المنتجة لـ "بلوموندو" تتبرع بجزء من إيرادات الفيلم لدعم أهل غزة:

وفي سياق آخر أكدت الجهة المنتجة في بيان صحفي أن الأمر يعود لارتباطات تعاقدية ملزمة تمت قبل الأحداث، وهذه الارتباطات هي التي منعت تأجيله رغم محاولات حثيثة من المنتج وبطل العمل النجم حسن الرداد.

وأضاف البيان أن شركة رويال صن الجهة المنتجة للفيلم قررت عدم إقامة عرض خاص والاكتفاء بعرض العمل في مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية في نفس التوقيت.

وكان الإعلان الرسمي لفيلم "بلوموندو" قد تجاوز حاجز 2 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه منذ 48 ساعة فقط.

تفاصيل فيلم "بلوموندو":

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" إنتاج رويال صن بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

آخر أعمال حسن الرداد السينمائية:

ويذكر أن آخر أعمال حسن الرداد هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي عرض العام الماضي وشارك في بطولته بطولة كلا من: "حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى".