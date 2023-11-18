نجلاء بدر الحصان الرابح لصناع الدراما

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، من خلال ظهورها في مسلسل "صوت وصورة"، ولعل أكثر ما يميزها عن غيرها هي تنوعها في اختيار أدوارها.

والتي تحرص على تقديمها بعناية شديدة لتظهر مميزة ومتقنه، فهي تبتعد تماما عن المبالغة في تقمص الشخصية وأدائها، وقد ساعدها في ذلك ملامحها البسيطة والطبيعية دون عناء التكلف.

نجلاء بدر

فهناك تغيير ملحوظ بالأداء ومجهود يتضح مع تصاعد أحداث العمل تجدها تؤدي بشكل يحسب لها، وكما لها مشاهد تقف عندها أكثر من غيرها بشكل عام بدور نرمين.

وعلى مدار مشوارها الفني استطاعت نجلاء أن تنجح في تقديم جميع الأدوار ما بين الزوجة المخلصة المضحية والخائنة أيضًا، وكذلك المرأة الشعبية والأرستقراطية، ودول الأم لشباب في سن المراهقة والذي تهرب منه معظم الفنانات من جيلها.

كما نلاحظ وخلال أعمالها هي أن أكثر ما يشغلها هو أهمية الدور وتأثيرة وليست مساحته، كما تميزت بجرأتها في اختيار أدوارها،لذلك جميعها أسباب ومقومات جعلت نجلاء بدر هي الحصان الرابع للدراما، نجمة مميزة تضاف لنجمات جيلها ومحببه لجمهورها.

نجلاء بدر

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة: حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

نجلاء بدر

قصة مسلسل صوت وصورة

ويذكر أن تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.