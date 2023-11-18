بمناسبة عيد ميلادهما.. شاهد أبرز الصور الرومانسية التي تجمع أحمد حلمي ومني زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بعيد ميلادهما في 18 نوفمبر، وهما يعتبران من أشهر الثنائيات في مصر والوطن العربي.

تظهر الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي بشكل دوري على صفحاتهما الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشاركون متابعيهم بأبرز الصور التي تبرز رومانسيتهما، وتلقى إطلالات منى زكي برفقة زوجها إعجاب المتابعين، حيث تجمع بين الأناقة والفخامة، وتظهر اهتمامها بمتابعة أحدث صيحات الموضة التي تناسب شكلها وتبرز رشاقتها.

أبرز الصور الرومانسية التي تجمع أحمد حلمي ومني زكي

رحلة الحب بين أحمد حلمي ومنى زكي بدأت على خشبة المسرح في مسرحية "شقاوة"، انطلقت هذه القصة عندما التقى الثنائي داخل مكتب المنتج الفني محمد فوزي، حيث كشف حلمي عن تفاصيل هذا اللقاء، وتطورت العلاقة من صداقة بسيطة إلى حب عميق.

كانت البداية في مشروع مسرحي لم يتم الانتهاء منه، ولكن اتسع نطاق هذه العلاقة في أعمال فنية أخرى مثل "عمر 2000"، أعرب حلمي عن إعجابه بمنى منذ اللحظة الأولى، وعلى الرغم من ذلك، لم تكن منى تلاحظه في البداية، بدأت حكاية حبهما تأخذ منحىًا جديدًا خلال سفر منى لتصوير فيلم "أفريكانو"، حيث أظهر حلمي اهتمامه وعشقه، وارتفعت العلاقة من مستوى الصداقة إلى درجة الارتباط العاطفي.

تحولت هذه الرواية الملهمة إلى فصل الزواج الناجح في عام 2002، وظل الثنائي يمثل نموذجًا للحب والتواصل القوي في عالم الفن.