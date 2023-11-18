فن ومشاهير

غدًا عرض أولى حلقات مسلسل زينهم على on tv وwatch it

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القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ غدًا الأحد مجموعة قنوات  on tv  ومنصة watch it عرض أولى حلقات مسلسل زينهم الذي أعد له المعالجة والسيناريو والحوار  محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرًا للدكتور محمد جاب الله.
 

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تفاصيل مسلسل زينهم

المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضى-بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ويخرجه يحيي اسماعيل ويلعب بطولته كل من أحمد داوود وكريم قاسم وسلمي ابو ضيف ويارا جبران  ومحمد أبو داوود  وهناء الشوربجي وسلوى محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم.
اروما ستوديوز استطاعت في كل أعمالها أن تجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي وأن تقدم أعمالًا تعبر عن قضايا المجتمع المصري والعربي.

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البرومو الرسمي لمسلسل زينهم


نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

اهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم

وكتب عليه قائلًا: الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it

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أبطال مسلسل زينهم 


مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

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برنامج الكونتينر


ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها


كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية مصري.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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