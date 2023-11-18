بعد تصدرهما التريند.. القصة الكاملة لـ خناقة مها أحمد وفادي خفاجة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورهما مؤخرًا في إحدى لايفات تطبيق تيك توك، واستخدمت الفنانة العديد من الكلمات الغير اللائقة وسبّت عددًا من متابعيهما بألفاظ بذيئة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القصة الكاملة لـ خناقة مها أحمد وفادي خفاجة..



القصة الكاملة لـ خناقة مها أحمد وفادي خفاجة

وترجع بداية القصة عندما وجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال البث المباشر عبر موقع الفيديوهات التيك توك، بعدما اعتراض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها بالتحديات، لتقوم "مها" بسب متابعيها واصفة بعضهن بـ "الخدامات" والألفاظ البذيئة، وعلقت قائلة: "يا خدمات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه"، وطلبت من "فادي" غلق التعليقات وهاجمته بسبب هجوم العديد من مستخدمي التطبيق على "مها".

مها أحمد تستاء من قلة مشاركتها في أعمال فنية جديدة

كما أعربت مها أحمد عن استيائها من عدم عرض أعمال فنية للمشاركة بها في الفترة الحالية، وقالت خلال البث: إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش، في الوسط مبنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا.. عندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة وبقبل الهدايا، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها، أنا حرة ومحدش له حاجة عندي، خلاصة الموضوع، إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـ CV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي.

الفنانون يتجهوا للتيك توك من أجل المال



ويذكر ان الساحة الفنية قد شهدت خلال هذه الفترة اتجاه عدد من الفنانين إلى لايفات تطبيق “تيك توك” كمصدر رزق لهم، بسبب قلة المشاركة في الأعمال الفنية، زادت بشكل ملحوظ مما أثار تعاطف الجمهور معهم، ووصل الأمر إلي وجود مطالبات من رواد السوشيال ميديا بإتاحة فرص لهؤلاء الفنانين، وآخرهم مها أحمد، التي ظهرت في لايف وأكدت أنها أقدمت علي ذلك بسبب عدم وجود فرصة عمل لها.