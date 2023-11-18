في عيد ميلادها.. تعرف على أصعب محطات في حياة مروة عبد المنعم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم عيد ميلاد الفنانة مروة عبد المنعم والتي ولدت يوم ١٨ نوفمبر عام ١٩٧٨ وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز لحظات صعبة مرت بها مروة عبد المنعم في حياتها.

ما هي أصعب لحظات مرت على الفنانة مروة عبد المنعم ؟

مروة عبد المنعم

عبرت عن أصعب لحظات حياتها في خلالها تصريحات تليفزيونية قائلة: "طلاقي كان أصعب من قضية القتل، وكنت أقول لأمي إنني وضعت حياتي بأكملها في يد الطب الشرعي، طبعًا افترضوا غلطًا. ولكن كان معي دعم زوجي، وكنا نواجه الانتقاد دون معرفة الحقيقة. فقررت ترك المنزل والعيش في شقة مستأجرة، وكانت الحياة صعبة بالنسبة لي، لذلك حدث الانفصال فجأة، ولكنني كنت الشخص الذي اتخذت هذا القرار."

آخر أعمال مروة عبد المنعم

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم المسلسل الإذاعي أنا وأخواتي على إبن عمي مع الفنان سامح حسين .

أحداث مسلسل “ أنا وأخواتي على إبن عمي ”

في إطار كوميدي، يروي المسلسل قصة حياة (حسام) الذي يعيش حياته بروح فكاهية دائمة دون أخذ أمور الحياة على محمل الجد. يأتي تحول في حياته عند وفاة جده، حيث يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع خاله للمطالبة بحقوقه في الميراث. تأخذ أحداث الكوميديا مجراها عندما تتفق بنات الخال على تحديد مصيره، وتتصاعد الأحداث بطابع فكاهي.