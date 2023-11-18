في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. أحمد حلمي يكشف عن تفاصيل أول مقابلة بينهما

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946 ورحل عن عالمنا 27 مارس 2005.

نبذة عن أحمد زكي

إسمه أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، وهو ممثل ومنتج مصري، ولد في مدينة الزقازيق في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في عام 27 مارس 2005 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

أحمد حلمي يكشف عن مايميز أحمد زكي

تحدث الفنان أحمد حلمي عن الراحل أحمد زكي وعن مايتميز به أثناء حلوله ضيفًا على برنامج سولد أوت، وقال: أول مرة شوفته في حياتي كنت مساعد إخراج وبنغطي مهرجان إسكندرية السينمائي قبل ما يبقى عندي برنامج، فالمعد قالي انزل شوف أستاذ أحمد زكي في المطعم ولا لأ عشان هناخد منه كلمتين

نزلت لقيته قاعد في المطعم على ترابيزة لوحده، قولتله صباح الخير يا أستاذ أحمد..

وتابع: بصلي كده وقالي أهلًا، قولتله بتوتر أنا جايلك من طرف أستاذ عمرو عبد الحميد قالي اقعد اقعد، فروحت قاعد ودار بيننا حوار.

وأضاف: اسمك أيه ؟ قولتله أحمد، قالي اااه ااه وصمت بقى، هو قاعد بالنضارة السودا وقدامه القهوة فقولتله ممكن أسألك كام سؤال؟ قالي قول فقولتله "هو أنت في زوجة رجل مهم لما روحت عامل الشعراية اللي في شنبك دي، ده كان مكتوب في السيناريو ولا كان إضافة من عند حضرتك؟"

المهم سكت شوية وقالي اه أنا اللي شديتها، وصمت تاني.

طيب هو حضرتك في الفيلم بتاع ضد الحكومة لما جه المنتصر بالله صحاك وقومت كده وروحت تافف، دي كانت مكتوبة في السيناريو برضو ولا حضرتك تفيت بجد؟

سألت السؤال ومستني تفة في وشي، فقالي لأ أنا اللي عملتها من عندي، وصمت بقى..

قولتله طب حضرتك ااا.

واستكمل: أنا لو عليا وقتها كنت طلبت قهوة، فقولتله في استاكوزا لما حسين الإمام قالك "لو معاك مليون جنيه هتعمل بيهم أيه؟" فلما رديت عليه وقولتله "هحجج أمي، وهعمل مصنع لأبويا" ده كان مكتوب في السيناريو ولا لأ حضرتك؟

قالي لأ ده كان مكتوب في السيناريو بس أنا عملته بطريقتي.

المهم المعد جه، صباح الخير صباح النور، قاله أنا جاهز، يادوب لسه هيسأله فجأة أحمد زكي بصله كده وقاله "بقولك أيه؟ اكتب الأسئلة اللي قالها الراجل ده، أنا عايز من الأسئلة دي".

وفاة أحمد زكي

توفي في القاهرة يوم 27 مارس 2005 إثر صراع طويل للغاية مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، وعولج على نفقة الحكومة المصرية في الخارج، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر.