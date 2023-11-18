زوجة الفنان جمال عبد الناصر تكشف عن حقيقة تعرضه لوعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد السوشريال ميديا، شائعات تزعم تعرض الفنان جمال عبد الناصر لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة، لكن طمأنت الفنانة فاطمة الكاشف الجمهور على حالة زوجها الفنان، مؤكدة إنه حالة جيدة وذهب للمستشفى لعمل فحوصات عادية خاصة أنه مصاب بنزلة برد.

جمال عبدالناصر عن تهجير الفلسطنيين لمصر

سبق، علق الفنان جمال عبد الناصر على المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، كتب عبر حسابه بموقع انستجرام: لكِ الله يا مصر يا أم الصابرين، الموقف دقيق والظرف صعب جدا وغير مسبوق، اللهم ألهم قيادتنا سداد الخطى وصواب القرار وقوة العزيمة، واحمِ جنودنا خير أجناد الأرض واحفظ مصر وشعبها الطيب الصادق الجسور الذى إذا استنفر لن يوقفه شيء، وسيصنع تاريخا جديدا في النبل والشهامة والرجولة والحق، بعد أن استنفذ حلمه الصبر والحكمة، حفظ الله مصر قيادة وشعبا.

أحدث أعمال فاطمة الكاشف زوجة جمال عبدالناصر



ومن ناحية اخري، تألقت الفنانة فاطمة الكاشف في أحدث أعمالها حكاية “عيشها بفرحة”، الذي تم عرضه عبر شاشة قناة ON وحقق نجاحًا كبيرًا، وجسدت فيه دور خالة هادي “هاني عادل”، العمل من بطولة هبة مجدى، وهانى عادل، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وحنان سليمان، وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية، وفاطمة الكاشف، وعايدة فهمي، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، وياسر فرج، وسالى حماد، ومحمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

آخر أعمال جمال عبد الناصر

ويذكر ان اخر اعمال جمال عبدالناصر هو مسلسل «رسالة الإمام» من بطولة خالد النبوي، آروى جودة، نضال الشافعي، جيهان خليل، وليد فواز، حمزة العيلي، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو.

كما شارك في مسلسل أولاد عابد، من إخراج أكرم فريد وتأليف سماح الحريري، والعمل شارك فيه كل من آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.