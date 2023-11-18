تأجيل عرض مسلسل 'من قتل نادية' لبعد موسم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صناع مسلسل 'من قتل نادية؟' الذي يقوم ببطولته آسر ياسين، من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، لكن تم تأجيل عرض المسلسل لما بعد موسم رمضان 2024، والعمل من إخراج السدير مسعود.

قصة مسلسل من قتل نادية؟

ومسلسل من قتل نادية؟ مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل لفتاة شابة، ويُتهم شقيقها ظلمًا بقتلها، فيتم إدانته ويوضع في السجن لفترة، وبعد خروجه يبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي.

أبطال مسلسل من قتل نادية؟

والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة وتدور أحداثه في 8 حلقات، ويشارك في بطولته آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، محمد علاء، وركين سعد، من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

أحدث أعمال اسر ياسين

ومن ناحية أخرى، يشارك آسر في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، المقرر استئناف تصويره مطلع العام المقبل 2024، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، كما قرر خوض دراما رمضان المقبل بعمل جديد تعاقد عليه أخيرًا ويحمل عنوان "الساعة 5"، حيث تجري الشركة المنتجة حاليًا باقي التعاقدات للإسراع في التصوير واللحاق بالموسم الرمضاني.

وايضا بدأ آسر ياسين في الفترة الماضية تصوير مشاهده في فيلم فرقة الموت، والذي يجسد خلاله شخصية خُط الصعيد، ويشاركه بطولته أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال آسر ياسين في السينما



ويذكر ان اخر اعمال آسر ياسين في السينما فيلم "شماريخ" في دور العرض، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع للبالونات، وتشاركه فيه الفنانة أمينة خليل التي تجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلّها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث، والفيلم هو بطولة: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

اخر اعمال آسر ياسين في الدراما

وكان اخر اعمال آسر ياسين في الدراما هو مسلسل الكتيبة 101" والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، وغيرهم من النجوم وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.