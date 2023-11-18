تفاصيل شخصية هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي لمسلسل العودة، بطوله الفنان شريف سلامة، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على منصة Watch It، وتجسد هاجر شخصية مروة، هذه السيدة زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

قصة وأبطال مسلسل العودة

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة، ويواصل أبطال العمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل العودة، وذلك للانتهاء من تصويره حتى يصبح العمل جاهزا للعرض في الموعد المحدد له، حيث يتم عرضه على إحكى شاشات الشركة المتحدة، هذا بجانب عرضه عبر منصة Watcht It، ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

هاجر الشرنوبي تكرم في ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية



ومن ناحية اخري، كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي، في حفل ختام دورته الرابعة، مساء اليوم، الفنانة هاجر الشرنوبي، والتي بدورها عبّرت عن فخرها الكبير بهذا التقدير في دورة تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وقالت الشرنوبي في كلمتها، إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها، لأنه يجري في مدينتها الحبيبة الإسكندرية، موضحة أن دراستها التصوير والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، يجعل المسرح جزءًا مهمًا جدًا في مسيرتها الفنية، لذلك تقدر جدا حضور حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية.

اخر اعمال الفنانة هاجر الشرنوبي

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة هاجر الشرنوبي هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أم البنات" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة، تدور قصة المسلسل حول “ليل” وهى أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟، والمسلسل من انتاج شركة رمسيس للإنتاج الفني، المسلسل: سهير رمزي، محمد عبد الجواد، صوفية، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، منة عرفة، هايدي رفعت، محمد مهران، حسن عيد، حامد الشراب، ياسمين جمال، إكرامي هجرس، محمد طارق، ولاء سلام، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج محروس المصري، ويتكون المسلسل من 30 حلقة