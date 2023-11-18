خالد النبوي يعاني من تمرد أبنائهب مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في الفترة الحالية التحضير للمسلسل، من إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، وإنتاج شركة أروما، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.

رواية إمبراطورية ميم

وتناول إحسان عبدالقدوس من خلال رواية إمبراطورية ميم، قصة أب يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، وذلك دليل على حبهم له. وبعد تعديل في القصة قامت بالبطولة سيدة الشاشة فاتن حمامة، تفاصيل القصة جسدت في فيلم “ إمبراطورية ميم ” التي قامت بالبطولة سيدة الشاشة فاتن حمامة عام 1972، من إخراج حسين كمال، والذي حقق نجاح كبير.

أحدث أعمال خالد النبوي

ومن ناحية أخرى، انتهى خالد النبوي مؤخرًا من تصوير فيلم أهل الكهف، الذي يقوم ببطولته، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ويشارك فيه كل من محمد ممدوح، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، غادة عادل، جميل برسوم، صبري فواز، محمد فراج، هاجر أحمد، أحمد عيد، وريم مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

آخر أعمال النبوي في الدراما

ويذكر ان آخر أعمال النبوي في الدراما مسلسل رسالة الإمام، الذي تدور أحداثه حول حياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، خالد القيش، حمزة العيلي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

كما شارك في مسلسل راجعين يا هوى، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان 2022، وشارك في بطولته هنا شيحة، نور اللبنانية، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبدالعزيز، سلمى أبو ضيف، ونور النبوي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، تدور أحداثه عن شاب يدعى بليغ يقرر يعود لمصر بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، حتى يتمكن من أخذ ميراثه ويسدد ديونه ولكن تتطور الأحداث ويفضل ان يصلح الوضع ي العائلة ويمنعها من التفكك وبالفعل يتمكن من ذلك.