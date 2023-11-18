أعمال جمعت أحمد حلمي ومني زكي من بينهم "ليه خلتني أحبك "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما، ويعتبر الثنائي من أنجح الفنانين في مصر والوطن العربي،تستمر علاقتهما، التي بدأت قبل 21 عامًا، كنموذج للزواج الناجح الذي يستند إلى الحب والتفاهم.

قدّم كل منهما مساهمات متميزة في مجال الفن، حيث اجتمعا في عدة أعمال فنية، منها فيلم "ليه خلتني أحبك" الذي أُنتِج في عام ٢٠٠٠. يحكي الفيلم قصة داليا وهشام، حيث تترك داليا حبها لهشام، ويكون رد فعله الطبيعي العودة ليكونوا أصدقاء، لكنه يجد نفسه مرتبطًا بنهى،الفيلم من إخراج ساندرا نشأت وتأليف وليد يوسف، ويشارك في بطولته منى زكي، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، حلا شيحة، رجاء الجداوي، وسامي سرحان.

فيلم "عمر ٢٠٠٠" يروي قصة عمر الذي يطلب من صديقه دفنه حيًا في عيد ميلاده الثلاثين، بغرض التخلص من همومه،تأخذه رحلة غرائبية مع فتاة تُدعى بيبو، كاشفة عن أزمات الجيل الحالي. الفيلم من إخراج أحمد عاطف، ويشارك في بطولته خالد النبوي، منى زكي، وآخرين.

أحمد حلمي ومني زكي

أما فيلم "سهر الليالي"، فهو دراما رومانسية كوميدية يستعرض حياة أربعة أزواج أصدقاء في ليلة احتفال بعيد ميلاد ابنة أحدهم، تتطور الأحداث لتكشف عن توترات عاطفية في حياتهم، ويقررون مغادرة القاهرة نحو الإسكندرية لإعادة حساباتهم، الفيلم من إخراج هاني خليفة، ويضم ألقابًا مثل شريف منير، أحمد حلمي، ومنى زكي.

أحمد حلمي ومني زكي

في فيلم "التجربة الدنماركية"، يظهر كل من منى زكي وأحمد حلمي كضيوف شرف بشخصياتهما الحقيقية، يروي الفيلم قصة قدري المنياوي الذي يتولى وزارة الشباب والرياضة، حيث تزور فتاة دنماركية تُدعى أنيتا مصر للمشاركة في التبادل الثقافي،يتطور الحب بين الوزير وأنيتا، مع تحديات انفتاحها وثقافتها المختلفة. الفيلم من إخراج علي إدريس وتأليف يوسف معاطي، ويشارك في بطولته عادل إمام ونيكول سابا.

أحمد حلمي ومني زكي

أما في مسلسل "يا أنا يا أنت"، يروي قصة عاطف الذي يلتقي بمروة بظروف مثيرة، وتتطور العلاقة بينهما إلى حب متبادل يُعلنان عن زواجهما،يتحاول والدة مروة تزويجها لرجل آخر، ويأتي المسلسل بإخراج علاء خلف وتأليف مجدي الكدش، ويضم أحمد حلمي ومنى زكي في أدوار رئيسية.

أحمد حلمي ومني زكي

في المسلسل الإذاعي "عايش بطولو"، الذي أُنتِج في عام ٢٠١١، يتعرض الشخص الرئيسي كريم لمجموعة من المصائب والأزمات، ولكن يلتقي بمروة، وينطلقون في رحلة مليئة بالمفارقات الكوميدية بغرض تحقيق هدف مشترك. العمل من إخراج علاء خلف وتأليف مجدي الكدش، ويشارك في بطولته أحمد حلمي ومنى زكي.

أما في مسلسل "شطة هندي"، الذي هو أيضًا إذاعي ومن إنتاج علاء خلف في تاريخ مستقل، يأتي بتأليف مجدي الكدش وبطولة أحمد حلمي ومنى زكي، حيث يروي العمل قصة تشويق وإثارة بمشاركة فنانين متميزين.