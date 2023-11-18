أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد نجله

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد نجله أحمد، معبرًا عن مدى حبه له وفخره بشخصيتها، مؤكدًا أنه اقتبس كل ما هو جميل بشخصيته.

وقام الفنان أحمد سعد بنشر مجموعة من الصور برفقة أبنه، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدًا لأنك إنسان جميل، مش لإنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش”.

وتابع أحمد سعد قائلًا: “أخدت مني الحلو وسيبت الوحش، أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، ياحبيب قلبي وأنا فخور بيك”.

أحمد سعد يفاجأ جمهوره بحذف "غصن الزيتون"

وعلى صعيد آخر، تفاجأ جمهور الفنان أحمد سعد بحذف فيديو كليب أغنيته الجديدة "غضن الزيتون" فور طرحها، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأهالي غزة، وذلك بعد النجاح الهائل التي حققتها الأغنية، ولكن أعاد نشرها مرة أخرى وحققت نجاحًا ضخمًا.



ونشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو من أغنية "غصن الزيتون"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب، لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صوره فقط والفيديوهات جوه القلوب، لا يمكن تتشال أبدا #فلس_طين".

وكان قد قام النجم أحمد سعد بإهداء فلسطين وشعبها أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "من قلبي إلى الجرح الفلسطيني فلسطين، غصن الزيتون".

تفاصيل أغنية غصن الزيتون

وطرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون" عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة، وحققت نجاحًأ هائلًا فور طرحها وأشاد بها الجمهور، وهي كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.